Коли люди намагаються повернути свою нерухомість, їм заявляють, що "вона більше їм не належить".

Окупаційна "російська адміністрація" в Маріуполі розгорнула кампанію з вилучення житла місцевих жителів. Людей масово виселяють з власних будинків, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Росіяни виселяють громадян зі своїх квартир і будинків під приводом оформлення "безгосподарного майна" і через псевдосуди. Коли люди намагаються повернути свою нерухомість, їм заявляють, що "вона більше їм не належить".

"Усе майно - включно з технікою, меблями та особистими речами - комісії описують і передають новим "заселенцям", найчастіше - лояльним до путінського режиму росіянам або учасникам "СВО"", - поділилися в ЦПД.

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Зазначається, що подібну практику росіяни впроваджують і в інших окупованих регіонах України. Наприклад, у Луганській області окупанти "інвентаризують" житло з подальшою передачею територій під російську забудову і заселення громадянами РФ.

"Це не просто мародерство - це спланована політика витіснення українського населення з окупованих територій з метою посилення впливу своєї влади", - додали в ЦПД.

РФ переселяє своїх людей на окуповані території - що відомо

Раніше в публікації "Радіо Свобода" йшлося про те, що Кремль проводить кампанію з переселення росіян на окуповані території України. Відомо, що Росія має гострий дефіцит робочих рук на окупованих територіях.

Щоб стимулювати переселення росіян на окуповані землі, на початку вересня 2024 року російський диктатор Володимир Путін видав указ про "додаткові соціальні гарантії" тим, хто туди переїде.

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