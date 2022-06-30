У розмові з дружиною "ДНРівець" також розповідає про свавілля, до якого вдавалися в їхньому підрозділі.

Чергове аудіоперехоплення розмов окупантів свідчить про те, що у них є системні проблеми з командуванням. Загарбники демотивовані й зізнаються своїм рідним, що хочуть "відкосити" від війни в Україні.

Перехоплення розмов публікує українська розвідка при Міноборони України.

Так, у розмові "ДНРівець", який воює в окупаційній армії, скаржиться дружині на відсутність ротації та звільнень.

"У нас майже 50% мінус. Нам пообіцяли у першу чергу ротацію та фінансове питання. Але про дім не мрійте. Додому ніхто не поїде, тому що багато втечуть і не повернуться", - бідкається військовий.

Він радіє, що наразі не проводяться наступальні операції, оскільки, крім втрат від ЗСУ, вони перестрілюють один одного.

"Росіяни дебіли. Як на Потьомкіна війна була, вночі їхала до них підмога. І вони почали їб… (перестрілюватися) зі своїми. З підмогою своєю. Росіяни з росіянами. Перебили один одного", - розповів військовий так званої "ДНР".

Через відкриття "дружнього" вогню тепер опупантів викликають на допити. За словами загарбника, один з російських військових застрелив 75 людей - і місцевих, і своїх.

Також у розмові з дружиною "ДНРівець" розповідає про свавілля, до якого вдавалися в їхньому підрозділі: "Вони зґвалтували жінку 55 років. Чоловіку п… дали (побили)".

Ґвалтівників заарештували, і "ДНРівець" зізнається, що заздрить їм: "Їх там хоч допитують, але вони хоч сидять в тихому і спокійному місці".

Й наостанок окупант висловлює думку про російську пропаганду, яка стверджує, що росіяни такого робити не здатні: "На все вони здатні. Ці якути на все здатні".

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, як українські військові виганяли російських окупантів з острова Зміїний.

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