Російські окупанти почали розуміти, що їм нічого робити на українській землі. Вони прагнуть будь-якими способами виїхати додому з війни, а продовжувати контракти ніхто не має наміру. Тим часом командири здійснюють самостріл з метою забратися подалі від бойових дій.
Про все це розповів окупант з Бурятії в розмові зі своєю матір'ю. Перехоплення бесіди опублікувало Головне управління розвідки МО України на своєму офіційному YouTube-каналі.
Солдат служить у 2-й десантно-штурмовій бригаді, яка дислокується в Херсоні. У розмові з матір'ю він заявив, що життя ще не бачив, а Україна йому не цікава. Серед інших окупантів витають схожі настрої — ніхто не бажає продовжувати контракт і далі брати участь у бойових діях.
Зомбована мати окупанта відмовляється вірити, що у російських солдатів немає патріотизму: "Ну, і прямо ось ти хочеш сказати, що у вас там немає таких патріотів? Навіть нехай там не беру з числа офіцерів, хто давним-давно служить. Ну, прямо взагалі немає людей, які налаштовують на інший лад і кажуть, що, блін, повинен же патріотизм спрацювати?"
Син на це відповів: "У мене командир моєї батареї другого взводу сам собі в ногу стрельнув, щоб звалити звідси. Ще на самому початку. Про що говорити можна? Він строкову службу в Чечні служив".
Мати далі запитує сина в дусі російської пропаганди: що буде, якщо Захід завтра атакує РФ, і почнеться "четверта світова"? На думку жінки, раз воювати в Україні ніхто не хоче, то і захищати країну всі відмовляться.
А син на це заявив, що тоді Путін, може, одумається. Далі він розповів, що його бригада втратила понад 50% бійців. Але підрозділ не виводять і не приєднують до іншого. Людей немає, боєприпасів не вистачає, а на листи офіцерів з проханням про відхід до Росії приходять відмови. При цьому, як висловився бурят, його підрозділ "жорстко відхоплює".
Нагадаємо, у командування ЗС РФ виникли складнощі з заповненням втрат. У Росії вже змінюють законодавство, щоб почати приховану мобілізацію, і готуються відправляти у бій навіть московських мажорів.
Однак на території України як і раніше багато окупаційних військ. За даними Пентагону, в нашій країні діють 105 ворожих БТГр. Правда, кількість людей не вирішує проблеми з бойовим духом і згуртованістю підрозділів.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.