Окупанти ганебно утекли з позицій, кинувши неушкоджену військову техніку, а ще гранатомети, міни й вогнемет.

Українські захисники захопили новітню БМП-3 з повним боєкомплектом, документами, особистими речами і зброєю російських окупантів з військової частини у Північній Осетії.

Про це повідомляє 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

Окупанти ганебно утекли з позицій, кинувши неушкоджену військову техніку, а ще гранатомети, міни й вогнемет.

Як вказують документи, раніше тут стояли солдати армії РФ з військової частини 43057, яка базується в Північній Осетії – Аланії, місто Владікавказ, селище Спутник.

"Трофейна бойова машина піхоти своїм ходом уже доїхала в один із підрозділів 128 бригади і після невеличкого "рестайлингу" битиме своїх колишніх господарів", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: оновлені дані

ЗСУ успішно контратакували під Харковом, в результаті чого росіянам довелося залишати розгромлені позиції і рухатися в бік російського кордону.

Тим не менш, ворог не покидає намір захопити Донецьку, Луганську та Херсонську області. У вказаних напрямках ведуться активні й запеклі бої.

Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене Заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

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