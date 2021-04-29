Окупаційна адміністрація "ДНР" в Донецькій області має намір виявляти і приймати у свою власність "безхазяйну нерухомість". Йдеться про майно українців, які покинули регіон через війну.
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Як повідомляє "Страна", про це йдеться в "документі", який у середу, 28 квітня, підписав ватажок" ДНР " Денис Пушилін.
Згідно з "Указом" "безхазяйність" житла повинна має встановлена протягом місяця. А потім, якщо протягом року господарі не з'являться, то її конфіскують.
Таким чином можуть бути привласнені квартири і будинки сотень тисяч людей, які через війну покинули окуповані території і живуть в інших регіонах України, або навіть в інших країнах.
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