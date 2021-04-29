Відповідний "указ" сьогодні підписав ватажок бойовиків Пушилін.

Окупаційна адміністрація "ДНР" в Донецькій області має намір виявляти і приймати у свою власність "безхазяйну нерухомість". Йдеться про майно українців, які покинули регіон через війну.

Читайте такожБійовики на Донбасі 6 разів обстріляли українських військових-ООС

Як повідомляє "Страна", про це йдеться в "документі", який у середу, 28 квітня, підписав ватажок" ДНР " Денис Пушилін.

Згідно з "Указом" "безхазяйність" житла повинна має встановлена протягом місяця. А потім, якщо протягом року господарі не з'являться, то її конфіскують.

Таким чином можуть бути привласнені квартири і будинки сотень тисяч людей, які через війну покинули окуповані території і живуть в інших регіонах України, або навіть в інших країнах.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров