Окупанти застосовували заборонені міномети калібру 120 мм, а за допомогою безпілотників скинули ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське та Широкине.

В районі проведення операції Об’єднаних сил минулої доби дістали поранення два військовослужбовці.

Як повідомили у штабі ООС, воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я - задовільний.

Загалом вчора російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Двічі під обстріл потрапили позиції українських бійців неподалік Кам’янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське та Широкине.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня на Донбасі у порівнянні з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла. В районі проведення ООС дістав поранення один український військовослужбовець. Він перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я - задовільний.

Автор: Світлана Закелова