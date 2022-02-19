Українські військові підтверджують, що бойовики продовжують використовувати старі методи здійснення провокацій.

Російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Про це йдеться у повідомленні Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Близько 4:00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи.

"Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових. Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.

У ОТУ "Схід" зазначають, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.

Ескалація на Донбасі

Загострення на сході України триває вже третій день поспіль. За останню добу російські окупанти 19 разів порушили "тишу", внаслідок обстрілів загинув один український захисник.

Протягом 17 та 18 лютого бойовики понад 100 разів обстріляли позиції ООС, зокрема дитячий садок і школу, в яких перебували діти.

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