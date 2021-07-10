Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані три прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

На Донбасі за добу російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, поблизу Миронівського окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм.

Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

А біля Водяного, що на Приазов’ї – з артилерійських систем калібру 122-мм.

Неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

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У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників з мінометів 82-го калібру.

"Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані три прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування", - зазначається в повідомленні.

У прес-центрі повідомили, що бойових втрат серед українських військових немає.

"На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - підсумували у прес-центрі.

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Автор: Ірина Погоріла