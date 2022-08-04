А в районах ще двох сіл українські захисники поліпшили своє тактичне становище.

Збройні сили України відбили у російських окупантів два населених пункти на Слов'янському напрямку. У районах ще двох українські захисники поліпшили своє тактичне становище.

Відповідною інформацією під час нещодавнього брифінгу поділився заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

"Протягом тижня наші війська поліпшили тактичне положення і просунулися вглиб оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Бражківка, Сулугунівка, Дмитрівка. Звільнили два населених пункти: Мазанівка і Дмитрівка", — повідомив Громов.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів ворог ледве не щодня намагається наступати на Слов'янському напрямку. Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 серпня рашисти атакували в районах населених пунктів Довгеньке та Богородичне. ЗСУ вдалося захиститися і змусити окупантів відступити.

А що стосується Херсонської області, то на її території вдалося звільнити 53 населених пункти. Про це нещодавно повідомили в адміністрації.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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