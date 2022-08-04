Білоруські спецпризначенці проходять перевірку бойової готовності.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, в частинах сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі відзначено проведення перевірки бойової готовності
Як повідомлялося раніше, Білорусь розгортає комплекси радіоелектронної боротьби на кордоні з Україною.
В Рівненській області готують план евакуації населення на випадок, якщо ворог знову спробує здійснити вторгнення в Україну з території Білорусі.
Також УНІАН повідомляв, що Міноборони Білорусі продовжило військові навчання щонайменше до 6 серпня 2022 року. Загальна кількість продовжень навчань становить уже 14 тижнів.
За даними "Гаюна", білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.