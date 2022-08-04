Зафіксовано переміщення у бік прикордонних російських міст важкої техніки окупантів.

Російське командування перекидає до Брянської та Курської областей підрозділи, які можуть взяти участь у відволікаючих маневрах на Сумському та Чернігівському напрямах.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ у Telegram.

На станціях Клімово та Суземка Брянської області йде прибуття ешелонів з танками Т-80 з 239 ЦЗМР (Богучар) 20А ВВО, а на Суджу та Льгов-Київський Курської області прибувають ешелони зі складу 144 мсд 20А ВВО з танками зі складу 18 мсд 11 АК Балтійського флоту.

"Кількість сил і засобів російських окупаційних військ біля кордону з Сумською та Чернігівською областю недостатньо для відкриття, скажімо так, другого фронту. Але цей склад може бути перекинутий з метою активізації дії на кордоні, які відволікають увагу ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні у цих груп недостатньо ресурсів, але постійною демонстрацією загрози наступу можуть сковувати сили ЗСУ. На це і робиться розрахунок, щоб зменшити контрнаступальний потенціал ЗСУ.

"З цією метою використовуватиметься ресурс не стільки "рідних" підрозділів Брянської та Курської областей, а збірна солянка з Єльні, Богучар та Советська", - інформує Стратком.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. Просування противника відбувається дуже повільно. Як повідомляв Генштаб уранці, ворог отримав відсіч українських захисників на переважній більшості напрямків.

ЗСУ відбили в окупантів два населені пункти на Слов'янському напрямку та покращили своє тактичне становище.

Водночас, за словами полковника СБУ Романа Костенка, ситуація на фронті складна. Росіяни готуються до наступів на багатьох напрямках та підтягують сили на південь, плацдарм на правому березі Дніпра для них дуже небезпечний.

Імовірно, Росія намагатиметься наступати у бік Миколаєва та Одеси, щоб забрати більше півдня та розірвати свою залежність від української артилерії.

Тим часом на білорусько-українському кордоні спецпризначенці Лукашенка проходять перевірку бойової готовності.

За весь час повномасштабної війни українські захисники ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: