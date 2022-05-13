Наразі окупанти продовжують авіабомбардування заводу.

Російські загарбники намагаються розшукати входи до підземних укріплень заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив під час онлайн брифінгу у львівському медіацентрі "Україна".

"Прямо зараз йде блокування заводу "Азовсталь". Знову ми бачимо авіанальоти, я так розумію стратегічної авіації, тому що чутно дуже потужні вибухи. Люди повідомляють про потужний стовп диму, і ситуація дуже важка. Я так розумію, після завершення бомбардування росіяни знову можуть спробувати піти у наземний штурм, але це вони роблять з дня на день", - сказав Андрющенко.

Він зазначив, що територія заводу велика, але окупанти намагаються прорватись і закріпитись, а також розшукати входи і виходи до підземних укріплень, там де знаходиться шпиталь і українські захисники.

За словами Андрющенко, наразі окупантам не вдається цього зробити. "І саме це надає люті новим обстрілам і новому артилерійському прикриттю цих наземних операцій", - сказав Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

За словами президента Володимира Зеленського, для порятунку українських військових, які перебувають на "Азовсталі", залучені впливові посередники і держави. У Генштабі ЗСУ стверджують, що операція з деблокування заводу потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

11 травня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені. 12 травня вона повідомила, що зараз ведуться переговори про звільнення лише 38 важкопоранених бійців.

Сьогодні, 13 травня, Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення з заводу "Азовсталі" українських бійців, з президентом РФ Володимиром Путіним про це питання говоритиме президент Фінляндії. Йдеться про врятування живих та вивезення тіл загиблих.

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