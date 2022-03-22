Російські загарбники застосовують артилерію усіх калібрів, авіацію та намагаються прорвати оборону танковими підрозділами.

Російські окупаційні сили намагаються стерти з лиця землі Мар'їнку в Донецькій області.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Маріуполь, Волноваха, Щастя, Попасна... До переліку багатостраждальних міст на східному фронті приєдналася Мар’їнка. Вже тиждень точаться запеклі бої за це місто неподалік Донецька, яке російський агресор намагається стерти з лиця землі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ворог невпинно гатить з артилерії усіх калібрів, застосовує авіацію та намагається прорвати оборону українських військ за допомогою танкових підрозділів.

Також зазначається, що воїни угрупування Об’єднаних сил роблять все можливе, щоб підтримати місцевих мешканців: розвозять воду та продукти.

"А головне – захисники Мар’їнки стійко тримають оборону та своїми діями показують, що ворог не пройде!" - наголосили в штабі.

Вас також можуть зацікавити новини: