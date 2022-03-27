У Генштабі ЗСУ повідомили про ситуацію на всіх операційних напрямках.

Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти України, але жодного з поставлених завдань повністю не виконав.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 24:00 27 березня.

"Супротивник продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Жодного з поставлених завдань повністю не виконав. Частково досяг успіху на окремих напрямках", - зазначили у Генштабі.

За наявною інформацією, з метою вирішення проблем логістичного забезпечення окупаційних угруповань на території України розгорнуто до 9 батальйонів матеріально-технічного забезпечення та до 5 основних логістичних центрів.

Щодо дій противника на окремих напрямках у Генштабі зазначили, що на Волинському напрямку супротивник наступальних дій не проводив. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь проводять заходи бойової підготовки на п’ятьох полігонах на території Брестської, Мінської та Гродненської областей.

На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, вів обстріли житлових масивів у передмістях та у Києві.

За наявними даними, проводиться перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, які зазнали значних втрат в ході ведення наступальних дій. Декілька підрозділів відведено в район Чорнобиля з подальшим переміщенням на територію Білорусі для вжиття заходів з відновлення боєздатності. Не виключається, що після проведення зазначених заходів, перегрупування та посилення угруповання військ окупанти відновлять дії з блокування Києва із південно-західного напрямку.

На Сіверському напрямку супротивник силами зі складу Центрального військового округу активних наступальних дій не проводив. Продовжував обстріли житлових кварталів в районах населених пунктів Чернігів, Іванівка та Ніжин.

Ймовірно, силами до ротної тактичної групи підрозділів збройних сил РФ та росгвардії, намагається утримати місто Славутич. На в’їздах у місто російськими окупантами встановлені блокпости.

У напрямку на Бровари підрозділи супротивника зупинені. Ворог вимушено перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій. За результатами бойових дій в районах Лук’янівка та Рудницьке підрозділи зі складу БТГр 30-ї окремої мотострілецької бригади зазнали значних втрат та відійшли у район сіл Піски та Нова Басань.

Для поповнення втрат озброєння і техніки відзначено висування колон у напрямках населених пунктів Великий Самбір, Дептівка, Голінка та напрямку на Дубов’язовку. Прикриття колон з повітря здійснювали вертольоти. Фіксуються заходи з посилення охорони тилових районів і логістичних маршрутів, а також заходи з посилення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово зайнятій місцевості.

У напрямку на Суми ворог силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на перегрупуванні військ.

В районі міста Харків окупанти визначеним складом сил активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджували на поповненні поточних втрат, відновленні техніки та завданні ударів по об’єктах цивільної інфраструктури міста.

У напрямку на Слов’янськ ворог діє силами до трьох БТГр, намагається закріпитись в районах населених пунктів Кам’янка, Синичине, Суха Кам’янка.

Відзначається ведення наземної розвідки розвідувальними підрозділами у напрямку населеного пункту Барвінкове та, імовірно, у напрямку на Слов’янськ.

На Донецькому напрямку супротивник продовжує перегрупування та нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зокрема у Попасній за підтримки артилерії намагався провести штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат. Мінометним вогнем через відсутність взаємодії здійснив обстріл власних позицій. У напрямку населеного пункту Красногорівка робив спроби розпочати штурмові дії. Успіху не мав. Зазнав втрат та відійшов.

На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не зафіксовано.

У напрямку на Миколаїв окупаційні підрозділи продовжують ведення розвідки та намагаються завдати вогневе ураження по позиціях підрозділів Збройних сил України.

Вас також можуть зацікавити новини: