Обійшлося без постраждалих.

Російські окупанти обстріляли Краснопільську та Хотінську громади Сумського району, зафіксовано 43 "прильоти".

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

"Краснопільська громада: о пів на третю дня розпочався артобстріл громади - 4 "прильоти", вже за годину продовжився, ще - 26 "прильотів" із САУ", - зазначив він.

Відео дня

За його даними, по території Хотінської громади після 17:00 окупанти били з мінометів та кулеметів (кулеметні черги та 5 "приходів" з 120 мм міномету).

Також мінометний обстріл був і після 18:00 - 8 "прильотів".

"У Хотінській громаді ворожим вогнем пошкоджено дві приватні будівлі, зайнялася пожежа. На місці працює бригада ДСНС", - написав Живицький.

Він додав, що обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, на Сумщині чоловік працював на окупантів та забезпечував їх продуктами. Упродовж березня під час тимчасової окупації населених пунктів Охтирського району місцевий мешканець добровільно допомагав ворожим військам.

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