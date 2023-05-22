Уламок снаряду влучив чоловікові в серце.

Російські окупанти вкотре обстріляли територію Херсонської області, унаслідок чого загинув чоловік, який лагодив свій вже й так раніше пошкоджений загарбниками будинок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він зазначив, що через ворожі удари по Станіславу травми, несумісні з життям, отримав 45-річний чоловік.

"Під час обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряду потрапив йому в серце, через що місцевий житель загинув на місці", - написав Прокудін.

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Голова ОВА додав, що через обстріли села також було пошкоджено чотири житлових будинка.

Крім того, наголосив Прокудін, від ударів російської авіації надалі потерпає Кізомис: вночі на населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Унаслідок цього один будинок було вщент зруйновано, а ще два – пошкоджено. Потерпілих серед місцевих жителів унаслідок авіанальоту немає.

Обстріли Херсонщини окупантами

Днями російські окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Херсонщини: під обстрілами опинилися Берислав та Кіндійка. У Бериславі під завалами приватного будинку загинули чоловік та жінка, а у Кіндійці було поранено чоловіка.