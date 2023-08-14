Внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю адміністрації Козачолопанського округу, господарчі споруди та магазини.

Окупанти вдарили по Козачій Лопані та ще двох населених пунктах Харківщини, внаслідок чого одна цивільна особа загинула, шестеро поранені. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

За інформацією начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, російські терористи обстріляли Козачу Лопань з танків. Це сталося близько опівдня. Він інформує, що вже відомо про трьох поранених.

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"Окупанти здійснили хаотичний обстріл цивільної інфраструктури у центрі селища, де у цей час перебувало багато цивільних. На жаль, 50-річний чоловік загинув на місці, ще троє чоловіків дістали поранення, двоє з них у тяжкому стані, ще один – працівник адміністрації Козачолопанського округу – у стані середньої важкості, його життю нічого не загрожує", - написав він.

За інформацією Задоренка, внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю адміністрації Козачолопанського округу, господарчі споруди та магазини.

Він закликав усіх мешканців Козачої Лопані та навколишніх населених пунктів за можливості виїхати звідти задля збереження власних життів.

Також окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району. Внаслідок цього постраждали чоловік і жінка, лікарі надають їм допомогу.

Окрім того, повідомляє ОВА, вранці в Ізюмі до лікарні з мінно-вибуховою травмою надійшла 42-річна жінка. Вона отримала поранення під час обстрілу близько 01:00. Також було пошкоджено будинок потерпілої.

Атаки РФ на Україну - деталі

Близько 2:00 ночі російські терористичні війська нанесли ракетний удар по Степному Запорізької області, внаслідок чого пошкоджено низку житлових будинків, два – знищені вщент. Двоє людей загинули -77-річний чоловік та 70-річна жінка, одна поранена - жінку 64 років доставлено в лікувальну установу.

Також ворог вночі застосував проти Одещини 8 "Калібрів" та 15 ударних дронів "Шахед", тричі атакувавши місто. Всі три атаки Сили протиповітряної оборони відбили.

В результаті падіння уламків збитих ракет було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Там виникли пожежі. Відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету.

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