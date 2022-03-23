Внаслідок нападу постраждали цивільні кияни.

Ворог з "Градів" обстріляв житловий масив Нивки у Києві, є постраждалі.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Окупанти вдарили по Києву (Нивки) з Градів. Є постраждалі. Недолюдки, що ж ви робите", - написав він.

За даними КМДА, окупанти пошкодили будівлі у Святошинському та Шевченківському районах.

Обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки.

Крім того, зранку обстрілу зазнав Шевченківський район. На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загоряння кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється.

Раніше керівник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що завданням Збройних сил України (ЗСУ) у Київській області є утримати російські війська від спроб перейти річку Ірпінь і продовжити наступ на Київ.

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