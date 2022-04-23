Радник керівника Офісу президента переконаний, що перегрупування, яке проводиться російськими військами, у підсумку буде провальним.

Російські загарбницькі війська вже шосту добу поспіль не можуть знайти слабкі місця в обороні Збройних сил України на сході держави.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у відеозверненні, яке оприлюднене на сторінці Офісу президента в соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби воєнно-політична обстановка довкола України суттєво не змінилася. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля у напрямку Слов'янськ-Краматорськ, намагається розвивати наступ в напрямку міста Гуляйполе. Проводить активні штурмові пошукові дії, шукає слабкі місця у нашій обороні, щоб зосередити на них основний удар, але поки йому це не вдається вже шосту добу поспіль", - наголосив Арестович.

Також радник керівника ОП зазначив, що ворог "перегруповується".

"Будемо чекати результати цього перегрупування. Щось мені підказує, що вони будуть невтішні для противника", - сказав Арестович.

Окремо він зазначив, що на Херсонському напрямку противник намагається вийти на адміністративні кордони області.

"Я так бачу, що російський командувач генерал Дворніков жене свої війська вперед, навіть попри дуже несприятливі умови обстановки, що відображається на втратах, які несе противник", - додав Арестович.

Він зазначив, що впродовж доби лише в напрямку Донецької і Луганської областей Збройні сили України відбили 8 атак противника і знищили 9 танків, 18 одиниць броньованої і 13 автомобільної техніки, 3 артилерійські системи і паливозаправник.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Маріуполі окупанти поновили авіаційні удари по заводу "Азовсталь".

Вас також можуть зацікавити новини: