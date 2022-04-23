За словами радника керівника Офісу президента, ворог спробує проводити штурмові дії позицій українських захисників у Маріуполі.

В Маріуполі російські окупанти поновили завдання авіаційних ударів по заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські сили.

Про це під час відеозвернення сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, яке оприлюднене на сторінці Офісу президента в Facebook.

"Є і непрості новини у нас. Непрості новини полягають у тому, що ворог намагається придушити остаточний спротив захисників Маріуполя в районі "Азовсталі" і поновив авіаційні удари по території заводу, по району оборони наших військ, і спробує проводити штурмові дії", - сказав Арестович.

"Наші захисники тримаються, незважаючи на дуже складну обстановку, і навіть роблять контрвилазки", - зазначив він.

Штурм Азовсталі: що відомо

В останні дні окупанти зосереджувалися на атаках заводу "Азовсталь", де знаходяться сотні цивільних і військових.

19 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі". За словами заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара, завод "Азовсталь" розбомблений і знищений практично повністю.

21 квітня під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу російський диктатор Володимир Путін віддав наказ припинити штурм "Азовсталі".

А вчора, 22 квітня, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія не остаточно відмовилася від штурму заводу "Азовсталь" і готується відправити туди росгвардійців та представників Федеральної служби безпеки.

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