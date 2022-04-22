На Харківщині прикордонники отримали дані про скупчення російських окупантів. Вони оперативно передали цю інформацію Збройним силам України, які завдали ударів з урахуванням отриманих коригувань. В результаті вдалося знищити частину особового складу ворога і кілька одиниць техніки.
Про успішну операцію розповіла Державна прикордонна служба України на своїй офіційній сторінці на Facebook.
"На Харківщині прикордонники здобули інформацію про місця зосередження противника в декількох населених пунктах області, у тому числі їхніх засобів ППО та артилерії. Перевіривши ці дані, охоронці кордону одразу передали інформацію побратимам зі Збройних сил України", — зазначили в ДПСУ.
ЗСУ скористалися відомостями для нанесення ударів по ворожих позиціях. В результаті обстрілу була знищена частина особового складу росіян, правда, точна кількість поки невідома. Ворог також втратив чотири одиниці техніки: три РСЗВ і одну систему ППО.
Нагадаємо, на Харківщині зараз йдуть інтенсивні битви. "Найгарячіша" точка — район міста Ізюм. Тут ЗСУ обороняються і стримують окупантів. А вчора в цій частині області українські захисники збили винищувач Су-34 рашистів.
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