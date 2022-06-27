Супротивники на Слобожанському напрямку намагаються не допустити просування українських воїнів, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти маскуються та встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні муляжі танків для введення українських військ в оману.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

"На Слобожанському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих позицій, намагається не допустити просування підрозділів сил оборони та їх вихід на державний кордон України на півночі Харківської області. Розвідкою боєм намагається знайти слабкі місця в обороні наших військ", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку окупанти для повернення втрачених позицій намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, однак успіху не мали та відійшли.

Також зазначається, що українські воїни успішно відбили ворожі штурми в напрямку Довгалівки та Залиману.

"Окупанти вживають заходів з оперативного маскування та намагаються увести наші підрозділи в оману, для чого встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Вороги не раз обстрілювали військові та цивільні об'єкти, а потім пішли у наступ на сході нашої держави.

Захисники України давали гідну відсіч супротивнику. На нашій землі вже знищили близько 35 тисяч супротивників.

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