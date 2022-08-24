Загарбник озвучив припущення, що прикрі події з росіянами відбувалися саме через свято.

Головне управління розвідки МО України перехопило розмову російського окупанта з дружиною уранці 24 серпня.

Ролик опублікований на сторінках ГУР МО в соцмережах.

В перехопленій розмові, що відбулася о 10:50 в День Незалежності України, дружина російського військового плаче та вимагає, аби чоловік якомога швидше повертався додому. Загарбник натомість пояснює, що його підрозділ "накрили" та оточили, є багато поранених.

Окупант озвучує припущення, що всі ці прикрі події відбувалися саме через День Незалежності України.

"Та х** знає, тут все закрите у нас взагалі. Ми в капкані сидимо. П***ець нам. Не знаю, все скасовується, ніякого "додому" не буде. … У нас багато поранених, а відходити немає куди. Ми в капкані. Сьогодні День Незалежності України, вони зуби вишкірили конкретно, Куди йти? Ти що, дура? Тут немає куди відходити. Все, давай, коротше. Все буде нормально. Але цього телефону більше немає, все. Всі поранені невідомо де. Я звоню з невідомо якого телефону, чужого", - розповідає окупант.

Дружина ж попри всі пояснення благає рашиста все кидати та повертатись скоріше додому.

Як писав УНІАН, за інформацією Міноборони Великобританії російські втрати із урахуванням загиблих, поранених та дезертирів складають понад 80 тисяч осіб.

За даними ЗСУ, станом на 24 серпня загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 45 700 осіб.

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