Фосфорні боєприпаси призводять до нищівних наслідків.

У Попасній Луганської області російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси.

Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив у соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що фосфорні боєприпаси призводять до нищівних і руйнівних наслідків.

"Це те, що фашисти називали "Brennende Zwiebel". Це те, що рашисти зараз випускають по наших містах. Неймовірні страждання і пожежі", - наголосив Білошицький.

Раніше очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай розповідав, що ведуться бої на околицях Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного, постійно обстрілюються Попасна і Гірська громада.

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