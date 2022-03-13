Росія бомбить Попасну / фото зі сторінки Олексія Білошицького у Facebook
У Попасній Луганської області російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси.
Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив у соціальній мережі Facebook.
Він зазначив, що фосфорні боєприпаси призводять до нищівних і руйнівних наслідків.
"Це те, що фашисти називали "Brennende Zwiebel". Це те, що рашисти зараз випускають по наших містах. Неймовірні страждання і пожежі", - наголосив Білошицький.
Раніше очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай розповідав, що ведуться бої на околицях Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного, постійно обстрілюються Попасна і Гірська громада.