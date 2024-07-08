На Покровському напрямку інтенсивність штурмів противника та кількість його штурмових груп збільшилися майже вдвічі за останні півтора тижня.

У російських окупантів є невеликі просування на Покровському напрямку, але оперативних успіхів немає. Про це розповів офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За його словами, ситуація оцінюється як напружено-контрольована попри те, що ворог все-таки активно, безперервно намагається штурмувати позиції українських захисників.

"Ми лінію оборони тримаємо у визначній смузі. Інтенсивність штурмів противника та кількість його штурмових груп збільшилися майже вдвічі за останні півтора тижня. І погодні умови, і зараз короткі ночі дозволяють загарбникам пробитися, намацувати слабкі місця в нашій обороні, але російські вояки тільки залишаються ліквідованими на полі бою. Наша задача у знищенні та виснажуванні ворога не змінюється, ми це і продовжуємо робити", - сказав він у етері Еспресо.

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Цехоцький запевнив, що у ворога є невеликі просування, але оперативних успіхів немає.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Триває війна в Україні, і минулої доби лише на Покровському напрямку Збройними силами України було відбито 52 штурмові дії російських окупантів. Як зазначається у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби було зафіксовано 141 бойове зіткнення.

"За уточненою інформацією, за минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 80 авіаційних ударів, задіявши 111 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, зокрема 110 - із використанням реактивних систем залпового вогню", - зауважили у Генштабі.

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