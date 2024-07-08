Наразі шукають інноваційні рішення, які дозволять боротися з ворожими БПЛА.

Російські окупанти почали застосовувати нові тактичні прийоми в роботі з розвідувальними БПЛА, повідомив в ефірі "Радіо Свобода" Юрій Ігнат – полковник та представник Повітряних ЗСУ.

"Ворог запускає БПЛА без навігації, без сигналу GPS. І вмикається цей сигнал безпосередньо над об’єктом, який ворог планує розвідувати та завдати туди вже удар "Іскандером". Таким чином, доводиться теж реагувати на цю ситуацію. Якщо хтось думає, що нічого не робиться – вже проведено чимало розмов і завдання якось вирішити цю проблему поставило вище керівництво", – розповів Ігнат.

Він також додав, що наразі російські ударні дрони, а саме "Шахеди", мають змогу долітати до західних кордонів України. То ж ситуація з "Орланом", який зміг дістатися Полтавської області – не нова.

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"Це проблема, яку потрібно вирішувати. Зараз шукають інноваційні рішення, уже працюють по ворожих розвідувальних БПЛА працюють FPV-дронами, працюють зенітними дронами, як їх називають, і ці завдання виконуються дедалі ефективніше. Думаю, що на це треба теж звернути увагу усім Силам оборони і впроваджувати такі засоби, які є відносно дешевими в порівнянні з тим, щоб витрачати ракети. Ну і ракету треба мати, а ракети сьогодні виконують стримуючу функцію. Це стримування російської авіації, аби вона не з'явилася в нашому повітряному просторі", – пояснив Ігнат.

Російські розвідувальні дрони

Раніше російські ЗМІ поширювали відео атаки по аеродрому Миргород. Вони повідомляли, що завдали удару по авіабазі, внаслідок якої було уражено певну кількість літаків. Згодом з'явилося відео удару, яке було зняте на російський розвідувальний дрон.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, мобільні групи, які протидіють ударним БПЛА типу "Шахед", не будуть ефективними проти російських розвідувальних дронів. Оскільки йдеться про зовсім іншу висоту, на яку здатні підійматися розвідувальні дрони.

Водночас, напочатку червня з'явилася інформація, що українські пілоти почали знищувати ворожі БПЛА-розвідники з-за допомоги дронів-камікадзе.

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