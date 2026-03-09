Сили оборони перехопили ініціативу: Волошин розповів про ситуацію на півдні

Українські захисники беруть під контроль "сіру зону" і зачищають від загарбників декілька населених пунктів.

Сили оборони з кінця січня проводять контратакувальні дії на півдні і продовжують досягати успіхів. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в етері телеканалу Суспільне.

Зокрема, речник розповів про звільнення території на півдні.

"Наразі тривають бойові зіткнення у нас на південному напрямку. На декількох ділянках лінії фронту Сили оборони України дещо перехопили ініціативу, активно проводять контратакувальні дії, відновлюють контроль за так званою "сірою зоною", і зачищають від ворога декілька населених пунктів", - наголосив Волошин.

Як зазначив речник, загалом, ці контратакувальні дії тривають ще з кінця січня, і за цей час Сили оборони України на певні мають певні успіхи.

Він додав, що ці контратакуючі дії тривають досі, українські захисники продовжують знищувати ворожі групи, котрі намагаються просунутись та інфільтруватись.

"Ми, фактично, на декількох ділянках, блокували російське просування. Ми знищуємо ворожі штурмові групи і групи закріплення, які намагаються зайти. Ініціатива на деяких ділянках належить Силам оборони України", - відзначив Волошин.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня президент України Володимир Зеленський розповів, що Сили оборони на півдні України повернули контроль над близько 400-435 кв. км території. На цю весну російські загарбники прагнуть незмінно захопити Донецьку і Луганську область.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що російські окупанти хочуть захопити місто Запоріжжя, бо без контролю над цим містом неможливо перенести бойові дії на правий берег від річки Дніпро, щоб просуватися на Миколаїв і Одесу.

