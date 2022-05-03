Також підбито два десантно-штурмових катери окупантів, кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також ударний безпілотник-розвідник типу "Форпост".

За добу загальні втрати ворога на південному напрямку склали 122 окупанти.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Facebook.

"Протягом доби, ворог, закріпившись на оборонних позиціях, активних дій на Херсонщині й Миколаївщині не вів. Однак, Миколаїв і наближені райони були обстріляні реактивними системами залпового вогню. Знов ворог гатив по об’єктах промисловості. На щастя, без жертв", - зазначив він.

За словами Назарова, на Херсонщині спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи захопити спостережний пост українських військових була подавлена мінометним вогнем і зірвана.

Натомість ракетно-артилерійські підрозділи українських військ виконали понад сотню вогневих завдань.

"Як наслідок, загальні втрати ворога за добу складають 122 рашисти. А до підбитих на світанку двох десантно-штурмових катерів, додано ще кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки й ударний безпілотник-розвідник типу "Форпост", який намагався з моря зайти на Одесу. Влучною роботою протиповітряної оборони він знищений", - наголосив спікер командування.

Він нагадав, що двічі вдаривши сьогодні по Одещині, ворог продовжив руйнування мосту через Дністровський лиман, влучивши по споруді крилатими ракетами "Яхонт", а з окупованого Криму ракетою "Онікс", випущеною з комплексу "Бастіон", зруйнував житловий будинок в самій Одесі.

Внаслідок цього загинув 15-річний хлопчик, ще одну неповнолітню із пораненням доставили в лікарню.

"Корабельне угруповання чорноморського флоту рашистів продовжує маневрування в північно-західній частині моря та зберігає загрозу нанесення ракетних ударів на високому рівні", - додав Назаров.

Раніше повідомлялося, що росіяни придумали, як маскувати шалені втрати на війні в Україні.

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