З початку 21 листопада уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Російські окупанти 7 разів порушували режим тиші, обстрілюючи позиції Збройних сил з забороненої домовленостями зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС у Facebook.

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Біля Шумів ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї, неподалік Кам’янки, Водяного, Піщевика, Павлопіля та Авдіївки застосував стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Крім того, бойовики дистанційно мінували забороненими мінами ПОМ-2 позиції військових з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початку 21 листопада уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

«Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню, що вступили в дію 27 липня 2020 року та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», – йдеться у тексті зведення.

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Автор: УНІАН