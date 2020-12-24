Російські найманці тричі порушили режим тиші на Донбасі протягом 23 грудня.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
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Неподалік Водяного ворог обстрілював бійців з автоматичних станкових та підствольних гранатометів. В напрямку українських позицій неподалік Талаківки, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета.
«Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає», – кажуть у штабі.
З початку 24 грудня штаб порушення тиші з боку бойовиків не фіксував.
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