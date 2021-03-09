За словами директора лікарні, наразі загрози для життя воїна немає.

Лікарям вдалося стабілізувати стан бійця Об’єднаних сил, який 5 березня був поранений на Донбасі ворожим снайпером.

Про це повідомив сьогодні у Facebook генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Сергій Риженко.

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"У п’ятницю до реанімації політравми надійшов поранений у голову боєць. Владиславу 32 роки, він з Кіровоградщини. Поранення дістав 5 березня поблизу Красногорівки. Снайперська куля прошила голову навиліт. Вхідний отвір у тім’яній, а вихідний – в потиличній ділянці", - зазначив Риженко.

За його словами, була сильно пошкоджена ліва півкуля мозку. До лікарні ім. Мечникова боєць був доставлений бортом у комі. Його негайно прооперували.

"Нейрохірурги видалили кісткові уламки та зруйновані ділянки мозку. Всі ці дні тривала боротьба за життя. На сьогодні стан вдалося стабілізувати. Владислав прийшов до тями. Нарешті можемо сказати, що загрози для життя немає", - повідомив Риженко.

Водночас він зазначив, що вся права половина тіла у чоловіка залишається паралізованою.

"На щастя, центр мовлення, який теж знаходиться в лівій півкулі, поки вдається врятувати. Владислав може розмовляти і розуміє мову. Попереду тривале лікування та реабілітація", - написав Риженко.

Він додав, що лікарі наразі очікують ще одного пораненого з Донецької області.

"Подробиці поки невідомі. Кульове поранення в ногу", - зазначив Риженко.

Що трапилось

5 березня у передмісті Мар’їнки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій зі снайперської зброї. Внаслідок цього один український воїн дістав вогнепальне поранення. Військовослужбовця доправили до лікувального закладу у тяжкому стані.

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Автор: Інна Андаліцька