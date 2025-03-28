Авіабомби влучили у два мости в Графівці та Надєждівці. За цими ударами спостерігали українські розвідувальні безпілотники.

Українські Су-27 завдають ударів по мостах, намагаючись ізолювати російські війська в Бєлгородській області, пише Forbes.

Українські винищувачі, модернізовані для використання високоточних плануючих бомб західного виробництва, знищують мости на заході Росії. У четвер у мережі з’явилося відео, на якому видно, як українські бомби влучають у два мости в Графівці та Надєждівці. За цими ударами спостерігали українські розвідувальні безпілотники.

Пілоти Су-27, досвідчені українські авіатори, прагнуть ізолювати Бєлгородський виступ — регіон, що межує з північною частиною України. Саме сюди українські сили розпочали новий наступ, що відбувся лише за кілька тижнів після відступу з Курської області.

Зруйнування мостів через річку Сіверський Донець та інші водні артерії в Бєлгородській і Курській областях може стати ключовим елементом цієї операції.

Попередній наступ на Курщину, розпочатий у серпні, зазнав невдачі частково через те, що українські війська не змогли заблокувати переправу російських підрозділів через річку Сейм. Росіяни скористалися цим, оточили виступ із заходу та застосували елітні дронові підрозділи, що порушили українські лінії постачання, знищивши сотні машин. У результаті цього українці були змушені покинути Курськ.

Цього разу Київ прагне уникнути повторення тієї ситуації. Масштаби операції в Бєлгороді поки що не цілком зрозумілі: вона може бути короткочасною та обмеженою, але якщо українські сили мають намір утримувати значну частину регіону, їм знадобиться використовувати місцеві водні перешкоди у своїх інтересах.

Авіаційна підтримка та ризики

Су-27, оснащені французькими бомбами Hammer, американськими боєприпасами JDAM (Joint Direct Attack Munition) та бомбами малого діаметра, виконують стратегічні завдання зі знищення мостів. Але для ефективного ураження цілей на заході Росії літакам доводиться підлітати до зони високого ризику. Навіть для швидких та маневрених Су-27 це може бути смертельно небезпечно.

Втім, українські пілоти мають серйозну підтримку. Хоча Су-27 не мають сучасних систем радіоелектронної боротьби, вони літають у супроводі F-16 від Lockheed Martin та французьких Mirage 2000. Ці винищувачі оснащені потужними засобами радіоелектронного придушення, які можуть захищати не лише себе, а й літаки, що летять поруч, зокрема Су-27.

"Ми виконуємо польоти, щоб прикрити інших наших бойових братів, МіГ-29 та Су-27", — сказав один український пілот F-16 в недавньому офіційному інтерв’ю.

Така координація дає результати. Поки що, попри кількаденну або навіть кількатижневу кампанію з бомбардування мостів, українські сили ще не втратили жодного літака.

Обмеженість ресурсів

Це надзвичайно важливо для Києва. На початок повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Україна мала близько 57 Су-27. Відтоді вона втратила щонайменше 16 з них, включно з шістьма, які були знищені або пошкоджені під час російського ракетного удару по авіабазі Миргород.

На відміну від F-16 чи Mirage 2000, які Україна отримує від західних партнерів, Су-27 не виробляються в Україні, і жоден з її союзників не має можливості передати їй додаткові машини цього типу. Кожна втрата Су-27 є незамінною, що робить збереження цих літаків пріоритетом у повітряній кампанії Києва.

Ситуація в Бєлгородській області: що відомо

Напередодні ряд російських воєнкорів повідомили про штурмові дії Сил оборони України на державному кордоні з Бєлгородською областю. Цю інформацію підтвердили й у російському Міноборони, зазначивши, що українські захисники намагаються "вклинитись" в напрямку населених пунктів Демидівка і Прилісся.

За словами військовослужбовця з позивним "Алекс", російське командування вимушено перекидає свої сили з Курської області на кордон Бєлгородщини. Хоча раніше вони планували відправити їх на Донеччину.

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