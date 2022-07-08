За добу на півдні України ліквідовано 12 російських окупантів, склад боєприпасів та ворожу техніку.

За добу на півдні України ліквідовано 12 російських окупантів, склад боєприпасів та ворожу техніку.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"За підсумками роботи наших ракетно-артилерійських та інших підрозділів втрати противника складають 12 рашистів, танк, гаубиця "Мста-Б", склад боєприпасів і БПЛА "Орлан-10", знищений при спробі вести розвідку в районі Високопілля", - зазначив він.

За словами Назарова, вороже корабельне угруповання продовжує загрожувати застосуванням 40 ракет типу "Калібр" з 4 надводних та 2 підводних носіїв, що разом з 3 ВДК перебувають у північно-західній частині Чорного моря.

Напередодні мешканців тимчасово окупованої Херсонської області закликали триматися подалі від скупчень ворожої техніки чи російських військ у зв'язку з можливим наступом ЗСУ.

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