За добу на півдні України ліквідовано 12 російських окупантів, склад боєприпасів та ворожу техніку.
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"За підсумками роботи наших ракетно-артилерійських та інших підрозділів втрати противника складають 12 рашистів, танк, гаубиця "Мста-Б", склад боєприпасів і БПЛА "Орлан-10", знищений при спробі вести розвідку в районі Високопілля", - зазначив він.
За словами Назарова, вороже корабельне угруповання продовжує загрожувати застосуванням 40 ракет типу "Калібр" з 4 надводних та 2 підводних носіїв, що разом з 3 ВДК перебувають у північно-західній частині Чорного моря.
Напередодні мешканців тимчасово окупованої Херсонської області закликали триматися подалі від скупчень ворожої техніки чи російських військ у зв'язку з можливим наступом ЗСУ.
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