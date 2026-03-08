Ізраїль вдарив по американських F-14 армії Ірану

Ізраїльські військові атакували іранський аеродром, де базувалися винищувачі американського виробництва. Про це повідомляють Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та Sky News.
За даними військових, 7 березня ізраїльські Повітряні сили під час масштабної хвилі ударів атакували військові об’єкти Ірану на аеродромі в Ісфахані, зокрема винищувачі F-14, які перебували на базі.
Також під удар потрапили системи виявлення та протиповітряної оборони, які, за словами ізраїльської сторони, становили загрозу для ізраїльської авіації.
Винищувачі F-14 американського виробництва були передані Ірану ще до Ісламської революції 1979 року. Після неї постачання техніки до країни припинилися, однак ці літаки залишилися на озброєнні іранських ВПС.
F-14 Tomcat для Ірану - що відомо
F-14 Tomcat – двомісний багатоцільовий винищувач четвертого покоління зі змінною стрілоподібністю крила, розроблений компанією Grumman у 1970-х роках для ВМС США як заміна F-4 Phantom. У США ці літаки зняли з озброєння у 2006 році та замінили на F/A-18E/F Super Hornet.
Іран став єдиною країною, яка отримала F-14 на експорт. Загалом Тегеран отримав 79 таких літаків, які використовувалися під час ірано-іракської війни і частина з яких, попри проблеми із запчастинами, досі перебуває на службі.