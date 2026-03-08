Ізраїль вдарив по американських F-14 армії Ірану

Літаки американського виробництва залишаються на службі понад 40 років.

Ізраїльські військові атакували іранський аеродром, де базувалися винищувачі американського виробництва. Про це повідомляють Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та Sky News.

За даними військових, 7 березня ізраїльські Повітряні сили під час масштабної хвилі ударів атакували військові об’єкти Ірану на аеродромі в Ісфахані, зокрема винищувачі F-14, які перебували на базі.

Також під удар потрапили системи виявлення та протиповітряної оборони, які, за словами ізраїльської сторони, становили загрозу для ізраїльської авіації.

Відео дня

Винищувачі F-14 американського виробництва були передані Ірану ще до Ісламської революції 1979 року. Після неї постачання техніки до країни припинилися, однак ці літаки залишилися на озброєнні іранських ВПС.

F-14 Tomcat для Ірану - що відомо

F-14 Tomcat – двомісний багатоцільовий винищувач четвертого покоління зі змінною стрілоподібністю крила, розроблений компанією Grumman у 1970-х роках для ВМС США як заміна F-4 Phantom. У США ці літаки зняли з озброєння у 2006 році та замінили на F/A-18E/F Super Hornet.

Іран став єдиною країною, яка отримала F-14 на експорт. Загалом Тегеран отримав 79 таких літаків, які використовувалися під час ірано-іракської війни і частина з яких, попри проблеми із запчастинами, досі перебуває на службі.

Вас також можуть зацікавити новини: