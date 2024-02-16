За словами секретаря РНБО, авторитарні лідери за короткий проміжок часу можуть ухвалювати будь-які рішення.

У демократичних державах, на відміну від авторитарних, відбуваються необхідні процедури для надання збройної та фінансової підтримки, тому допомога може затримуватися. Про це в інтерв'ю "Укрінформ" розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами, у демократичних державах мають відбуватися демократичні процедури, і наразі вони відбуваються.

"Звичайно, ми би хотіли, щоб вони дуже швидко рухались, але це елемент демократії – поступове проходження всіх процедур, необхідних для отримання допомоги", - пояснив Данілов.

Він зазначив, що у питанні передачі зброї "авторитарним країнам набагато простіше".

"Там немає жодних процедур, ніхто не звертає увагу на думку населення, виборців. І тому авторитарні лідери за короткий проміжок часу можуть ухвалювати будь-які рішення. Як приклад, Північна Корея та Іран, які зараз постачають Російській Федерації зброю для вбивства українських дітей", - сказав секретар РНБО.

Відповідаючи на питання, чи має Україна план "Б" на випадок, якщо партнери продовжуватимуть затягувати з постачанням озброєння і виділенням фінансової допомоги, Данілов відповів, що "Україна була, є і буде".

"Чи буде складно? Так, буде складно. Проте нам буде складно до того моменту, поки не здобудемо перемогу. Чи буде після перемоги легше? Так, буде. На жаль, на шляху до перемоги ми втрачаємо людей, наших кращих із кращих. Але будувати країну завжди важко і складно", - резюмував Данілов.

Допомога Заходу Україні

Цього тижня Сенат США остаточно підтримав законопроект з допомогою для України. Тепер документ мають направити до Палати представників.

Законопроект передбачає допомогу Україні у розмірі понад 60 млрд доларів.

Водночас видання The Wall Street Journal зазначає, що республіканці не можуть вирішити, як вчинити з допомогою Україні.

Зазначається, що серед республіканців у Палаті представників Конгресу США панує хаос та сум’яття щодо питання американської допомоги Україні.

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