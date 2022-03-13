Гроші прийдуть до 25 числа.

Пенсійний фонд України отримав фінансування для виплат пенсіонам на березень наперед. Йдеться про 47,1 млрд грн, які вже спрямовані профільному відомству. Це становить 100% потреби в коштах до кінця виплатного періоду.

Про це інформувала пресслужба Пенсійного фонду України.

"12 березня 2022 року Пенсійний фонд України профінансував уповноважені банки на 8,5 млрд грн для виплати пенсій березня. Банки зараховують кошти на рахунки пенсіонера", - прокоментували у ПФУ.

Повідомляється, що по 25 березня включно гроші будуть доставлені пенсіонерам через "Укрпошту" та уповноважені банки.

Нагадаємо, хоч Пенсійний фонд України і готовий профінансувати виплату пенсій у березні, але зв'язку з війною в Україні процедура виплат трохи змінилася.

"У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувача виплата пенсії йому здійснюється шляхом переказу коштів без відкриття рахунку в банку на підставі звернення (особистого або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку або в особистому електронному кабінеті) до органів ПФУ", - зазначають у відомстві.

Також УНІАН писав, що "Укрпошта" відновила доставляння інтернет-замовлень в Україні. Зараз на підприємстві поштового зв'язку працюють понад 4700 відділень.

Вас також можуть зацікавити новини: