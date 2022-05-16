І тут Україна повністю залежить від волі партнерів – від того, як вони бачать перспективи врегулювання війни.

Є велика ймовірність, що російські сили після провалу наступу перейдуть до оборони на всіх напрямках.

Таку думку висловив у своєму Telegram аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, військовий експерт Микола Бєлєсков.

За його словами, постає питання, чи вистачить сил, щоб займати оборону на відповідних рубежах, чи прийдеться для вирівнювання фронту відходити.

"Окремо питання того, що інженерні війська ЗС РФ можуть на відповідних рубежах створити лінії оборони, що ускладнить завдання прориву оборони", - вважає Бєлєсков.

Бєлєсков переконаний, що невдовзі поставки важкого озброєння Заходом відіграватимуть ключову роль у битвах з окупантами.

"В умовах вичерпання запасів озброєння, втрат і зношення техніки на озброєнні в ЗСУ постачання західного важкого озброєння плюс достатнього боєкомплекту стає ключовим в питанні організації як оборони так і наступу", - пише експерт.

І тут Україна повністю залежить від волі партнерів – від того, як вони бачать перспективи врегулювання війни.

"Бо одна справа це робити ставку на повне знищення угруповання Росії, а інша – це робити ставку лише на ослаблення сил РФ, щоб підвести сторони до переговорів. По цьому питанню єдності на заході немає - навіть в уряді США є різні думки", - висловився Бєлєсков.

13 травня міністр оборони Олексій Резніков попередив українців про "складні тижні" на полі бою перед тим, як важке озброєння врівноважить сили. Цей період ЗСУ триматимуть оборону переважно власними силами.

Війна в Україні: оновлені дані

Росіяни продовжують наступ у Східній операційній зоні, хоча на північ від Харкова вже перейшли до оборони, щоб не допустити прориву ЗСУ до російського кордону.

Також противник на Авдіївському напрямку відійшов на старі позиції через великі втрати.

Водночас окупанти мають намір знову наступати залишками сил з-під Ізюму. В даний час росіяни обстрілюють з усіх видів озброєння населені пункти в області, які довелося залишити.

Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку, констатують військові.

Всього протягом 15 травня українські захисники відбили 17 атак ворога на Донбасі; знищено три танки, одна артилерійська система, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.

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