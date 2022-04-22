Джерела заявляють, що у Кремлі побоюються невдоволення відступом військ та переговорами.

У Кремлі не розуміють, як закінчити війну за допомогою переговорів і без обвалу рейтингу президента РФ Володимира Путіна і скаржаться, що пропаганда "переборщила із нагнітанням теми нацизму в Україні".

Про це пише "Медуза" з посиланням на джерела в адміністрації президента РФ.

У внутрішньополітичному блоці АП РФ дійшли висновку: зараз немає для Росії "хороших піар-сценаріїв виходу з війни", які б не призвели до падіння рейтингу влади.

Такі "сценарії" у внутрішньополітичному блоці почали опрацьовувати кілька тижнів тому. "Подивилися, покрутили — якогось зрозумілого сценарію не видно. Тому (громадську - ред.) думку до можливого проведення переговорів (і укладання миру - ред.) вирішили не готувати, пустили все на самоплив", — пояснює один із співрозмовників.

У Кремлі нібито впевнені, що більшість росіян серйозно сприймають війну як "боротьбу з нацистами та нацизмом". На підтвердження цього вони посилаються на результати закритих "соціологічних опитувань".

Зокрема, на думку Кремля, однією з найсерйозніших перешкод для "виходу суспільства з війни" може стати "позиція багатьох представників середнього класу", які нібито підтримують спецоперацію. За їхніми словами, представники середнього класу впевнені: "У війні треба йти до переможного, якщо вже її розпочали — до Києва чи навіть до Львова. Відступати не можна".

Джерела заявляють, що у Кремлі побоюються невдоволення відступом військ та переговорами. За оцінкою влади, воно нібито може вилитися навіть у вуличні протести. Цю гіпотезу співрозмовники пояснюють тим, що російська пропаганда "переборщила із нагнітанням теми нацизму" в Україні.

При цьому публічно співробітники АП підтримують цю риторику, оскільки вважають, що з громадською думкою "сперечатися пізно", а воювати доведеться до якогось результату, який можна оголосити "перемогою".

Водночас два політтехнологи (один із них раніше співпрацював з АП, другий співпрацює з Кремлем досі) засумнівалися в адекватності таких побоювань: "Опиратися на якусь соціологію зараз дивно. Люди, швидше, пасивні, можуть бути проти війни, а й поза неї. У Москві на машинах середнього класу букв Z щось непомітно".

Обидва співрозмовники впевнені, що у разі "приглушення пропаганди" жодних протестів від прихильників війни чекати не доводиться. За словами одного з них, "громадяни перестануть думати і говорити про нацистів, повністю переключаться на свої особисті проблеми".

Раніше повідомлялося, що високопоставлені чиновники адміністрації Байдена кажуть, що, на їхню думку, наступні чотири тижні визначать остаточний результат війни Росії в Україні з довгостроковими наслідками, які вплинуть на карту Європи на десятиліття вперед.

За словами чиновників, якщо Росія зможе прорватися на схід, у Путіна буде більше шансів вдома представити свою так звану "спеціальну військову операцію" як обмежений успіх і заявити, що він забезпечив захист проросійської меншості України.

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