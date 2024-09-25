Радник лідера Бразилії домагатиметься підтримки "мирного плану" від представників країн Глобального Півдня, з'ясували журналісти.

Бразильська сторона домагатиметься того, щоб на зустрічі в американському Нью-Йорку в п'ятницю, 27 вересня, представники країн Глобального Півдня підтримали переговори з РФ української сторони для досягнення миру за сценарієм Бразилії та Китаю.

Президент Бразилії Лула да Сілва під час відкриття засідання Генеральної асамблеї ООН "рекламував" бразильсько-китайський "мирний план", пише Reuters. За словами бразильських дипломатів, радник очільника Бразилії із зовнішньої політики Селсу Аморім домагатиметься підтримки плану від представників 20 держав Глобального Півдня на їхній зустрічі в Нью-Йорку в п'ятницю.

На заході будуть присутні, зокрема, представники Об'єднаних Арабських Еміратів, Мексики, Південної Африки, Саудівської Аравії, Індонезії, Єгипту та Колумбії.

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Деталі зустрічі агентство дізналося у бразильського чиновника.

"Мета полягає у тому, щоб вислухати, що можуть запропонувати ці країни, створити критичну масу і розглянути ці пункти"

Китайсько-бразильський "мирний план", який був оприлюднений у травні після того, як Аморім відвідав Китай, такий - країни закликають до відновлення прямого діалогу Києва з Москвою, деескалації, але не вимагають відведення російських військ з української землі.

У центрі уваги мирні переговори України та Росії - сьогодні це варто знати

Українська сторона відкидала "мирний план" Бразилії та Китаю. Президент Володимир Зеленський говорив, що єдиний життєздатний формат для стабілізації ситуації в нашій країні - ініційований Україною саміт миру.

Другий саміт миру можуть провести до кінця поточного року. Український лідер сказав, що цей захід має поставити крапку у війні з Росією.

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