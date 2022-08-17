Збройні сили України диктують ворогу хід війни, він був вимушений перекинути свої основні сили на невигідні позиції.

Збройні сили України тепер диктують росіянам хід війни і змушують їх до непопулярних військових кроків, що є переломним моментом у протистоянні.

Таку думку висловив керівник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан під час інформаційного телемарафону.

За його словами, успіх ЗСУ на півдні змусив росіян реагувати і перекинути свої основні сили на невигідні для них території, а саме – правий берег річки Дніпро, через який є лише кілька переправ.

"І саме те, що наші Збройні сили диктують хід війни і змушують ворога до непопулярних, безперспективних військових рішень, ось тут, я вважаю, наш переломний момент", - зазначив експерт, додавши, що також активізується українська авіація, знищуються ворожі системи радіолокаційного спостереження й ППО на Херсонщині, Запоріжжі та південних районах Криму.

Він додав, що до цього часу сили противника були повністю сконцентровані на сході. Донеччина і Харківщина були під загрозою, поблизу Бєлгорода були великі резерви супротивника.

Війна в Україні: актуальні дані

Російська війська зосередились на захопленні Донбасу. На Краматорському та Авдіївському напрямках ворог намагається покращити тактичне становище, а ось на Слов’янському – відступив.

Наступи противника відбиті біля Спірного, Залізного, Шумів і Зайцевого. В районі Соледара і Бахмутського бойові дії тривають.

Також бої тривають на Харківському напрямку.

З території Білорусі російський Су-34 16 серпня завдав авіаудару по військовому аеродромі під Житомиром. Особовий склад встиг укритись.

Не припиняються ракетні удари по Одеській області, а також обстріли зі ствольної артилерії по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

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