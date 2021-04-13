Голова української делегації зазначає, що українська сторона готова розглянути зустрічні пропозиції РФ щодо необхідних заходів реагування в разі порушень перемир'я на Донбасі.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук запропонував ухвалити документ про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, але Росія поки не відповіла.

Про це Кравчук сказав в ефірі телеканалу "Теперішній час", створеного "Радіо свобода" за участю "Голосу Америки".

Голова української делегації сказав, що в рамках мінських переговорів останнім часом не вдалося домовитися про перемир'я на Донбасі, оскільки "Росія цього не хоче".

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"Позавчора я направив пані Хайді Грау документ про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, де йдеться не про якісь політичні заяви, а про конкретні пропозиції: як домовитися, як вирішити головне завдання - реагувати на порушення припинення вогню, і які заходи мають бути прийняті сторонами. Але чомусь немає ніякої реакції з боку Росії і немає ніякої реакції з боку ОРДЛО", - сказав Кравчук.

Він зазначив, що сьогодні будуть переговори робочої групи ТКГ з питань безпеки. "Я просив їх порушити це питання і розглянути нашу пропозицію. Якщо є якісь зауваження, якісь пропозиції, ми готові їх розглянути і врахувати", - сказав Кравчук.

За його словами, Україна не може не реагувати на "цілеспрямоване вбивство наших солдатів" російськими окупаційними військами на сході України.

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Автор: Віталій Саєнко