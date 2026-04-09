Путін оголосив про великоднє перемир’я в Україні

Президент Росії Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я" з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня. Про це повідомив Кремль 9 квітня.

"Рішенням Верховного Головнокомандувача Збройними Силами Російської Федерації В.В.Путіна у зв'язку з наближенням православного свята Великодня (Світлого Христового Воскресіння) оголошується перемир'я з 16.00 11 квітня до кінця дня 12 квітня", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Міністру оборони Російської Федерації А.Р.Білоусову, начальнику Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації – командувачу Об'єднаного угрупування військ (сил) генералу армії В.В.Герасимову віддано вказівки на цей період зупинити бойові дії на всіх напрямках.

"Військам бути готовими припинити можливі провокації зі сторони противника, а також будь-які його агресивні дії. Виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме приклад Російської Федерації", - додали там.

Раніше Україна вже запропонувала Росії припинення вогню на великодні свята і сподівалася, що США підтримають цю пропозицію. Про це президент Зеленський заявляв під час засідання Ради глав МЗС ЄС ще 31 березня.

Нещодавно спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Кремль не планує влаштовувати великоднє перемир'я на фронті в Україні, всупереч пропозиції Зеленського.

