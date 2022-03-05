Диспансер, де знаходиться понад 600 людей, може бути заміновано.

Наразі перевіряється інформація про захоплення окупантами психоневрологічного диспансера у Бородянці на Київщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"У нас інформація є про те, що у Бородянці захопили психоневрологічний диспансер. Там знаходиться більше 600 людей... Цю інформацію ми отримали близько години тому. Ми зараз її перевіряємо", - заявив Кулеба і додав, що за наявною інформацією, у населений пункт увійшли "кадирівці".

Крім того, Кулеба підкреслив: "У мене є інформація, що замінований цей об'єкт. Ми зараз це все перевіряємо".

Він наголосив, що якщо це все буде підтверджено, то це буде ще одним доказом нелюдського ставлення до людей, тим паче, хворих.

"Здебільшого, там люди, які не можуть самостійно пересуватися. Це люди з певними фізичними особливостями", - підкреслив Кулеба.

Крім того, "болючими точками" в області він також назвав Бучу, Ірпінь, Гостомель та Ворзель.

Вас також можуть зацікавити новини: