Окупанти стверджують, що зможуть швидко усунути пошкодження.

В окупованому Криму було пошкоджено ділянку залізниці поблизу Феодосії - ймовірно, в результаті диверсії українських партизанів.

Факт пошкодження залізничної гілки підтвердив очільник окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов, але причин того, що сталося, не назвав.

"У районі Феодосії пошкоджено залізничне полотно. Протягом двох годин рух поїздів буде відновлено. Постраждалих немає", - повідомив він у своєму Телеграм.

Тим часом в соціальних мережах поширюється відео, на якому, як стверджується, зображений момент підриву залізничного полотна партизанами. Однак, оскільки ролик знято в темний час доби, по ньому важко судити, чи дійсно ці кадри мають відношення до пошкодження залізниці поблизу Феодосії.

Ситуація в Криму - останні новини

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив росіянам, які залишаються в тимчасово окупованому Криму, якомога швидше повертатися додому. Він нагадав, що повернення української влади на півострів – лише питання часу.

Тим часом партизани з руху "АТЕШ" повідомляють, що в Криму населення нелояльне до російських окупантів. Також вони повідомляють, що через півострів триває перекидання військової техніки в бік фронту.

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