Усі співробітники спецслужби залишилися живими.

Оперативно-слідча група СБУ, яка працювала біля лінії зіткнення на Луганщині, потрапила під обстріл гібридних російсько-окупаційних військ.

Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітників спецслужби "накрило вогнем" під час роботи в Трьохізбенці, де офіцери СБУ збирали докази, що підтверджують вину найманців в обстрілах мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування.

За оперативною інформацією, бойовики стріляли із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів. Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися живими.

Наразі українська спецслужба продовжує збирати докази у кримінальному провадженні за фактом вчорашнього обстрілу українських позицій. Це вже 64 провадження з початку року, яке СБУ відкрила за фактом обстрілів лише у Луганській області.

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Нагадується, що російські окупаційні війська ввечері 8 вересня обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка Щастинського району Луганської області. Вони використовували заборонене Мінськими угодами великокаліберне озброєння. Внаслідок атаки зазнали поранень шестеро українських військовослужбовців.

Крім того, застосована ворогом артилерія калібру 122 мм влучила у цивільні об’єкти та пошкодила житлові багатоповерхові та приватні будинки мешканців села Трьохізбенка.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки) триває під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Загострення на Донбасі: скільки поранених військових

Як повідомляв УНІАН, у середу, 8 серпня, окупанти на Донбасі обстріляли низку українських позицій, було поранено двох військових.

В ООС 9 вересня повідомили, що увечері 8-го числа збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників у районі населеного пункту Кряківка. Після обстрілу шістьох захисників було обстежено лікарями та встановлено попередній діагноз – акубаротравма. Стан здоров’я захисників – задовільний.

Автор: Вікторія Токарєва