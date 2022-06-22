Серед "трофеїв" окупантів-мародерів також був електричний вентилятор.

Поблизу Сєвєродонецька Луганської області, де точаться найзапекліші бої, воїни Збройних сил України захопили у полон двох окупантів-мародерів. Поруч з ними були й "трофеї".

Про це повідомляє Telegram-канал "Supernova+".

"Мисливців за вентиляторами з Росії взяли в полон біля Сєвєродонецька", – йдеться у повідомленні.

Канал також опублікував фото "денацифікаторів" з украденою українською технікою. Росіяни вкрали вентилятора без стійки, а також електричний чайник та мультиварку.

Окрім побутової техніки, загарбники винесли з чийогось будинку чи магазину пляшку горілки, половину з якої встигли випити.

Як повідомляв УНІАН, в тимчасово окупованому російською армією Маріуполі почалися перші пограбування пенсіонерів. "Міліція ДНР" робить вигляд, що нічого не відбувається.

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