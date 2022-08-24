Армія України влучила у міст біля захопленої окупантами Нової Каховки, зазначив радник голови Херсонської ОВА.

Збройні сили України влучили в міст біля Каховської ГЕС.

Про це депутат, радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Херсонщина. Нова Каховка – ЗСУ знову влучили в міст біля ГЕС. Знову чітко в ціль!", – написав він.

Нагадаємо, війська РФ здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Ворогам, зокрема, вдалося захопити Нову Каховку та Херсон.

Армія України дає ворогу гідну відсіч. Вже було пошкоджено Каховський міст, а також Антонівський автомобільний та залізничний мости, й порушена ворожа логістика.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомляв, що у окупантів почалася паніка, і стартувало масове вивезення сімей військових РФ, які жили в Херсоні.

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