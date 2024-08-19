У Лондоні відреагували на заяву президента України про сповільнення надання допомоги Україні.

Підтримка Великою Британією України залишається непохитною. Про це заявив у понеділок речник прем'єр-міністра Кіра Стармера у відповідь на коментарі президента України Володимира Зеленського щодо послаблення підтримки Києва Лондоном, повідомляє Reuters.

Як відомо, напередодні Зеленський заявив, що хоча керівництво Британії врятувало тисячі життів з початку війни з Росією, останнім часом підтримка "сповільнилася".

"Прем'єр-міністр залишається абсолютно рішучим у своїй підтримці України. З точки зору нашої підтримки, знову ж таки, вона непохитна", - сказав речник. Відео дня

При цьому співбесідник видання додав, що позиція уряду щодо використання Україною поставлених Великою Британією ракет великої дальності Storm Shadow не змінилася.

Допомога Великої Британії Україні

У неділю президент України Володимир Зеленський назвав головні завдання ЗСУ в Україні та Курській області. За його словами, основним завданням оборонних дій України є знищення якомога більшої кількості російського військового потенціалу.

При цьому глава держави наголосив на необхідності пришвидшення "постачання від наших партнерів" - зокрема, Великої Британії.

Як відомо, Лондон наразі не надав дозволу Україні для ударів ракетами Storm Shadow по території РФ.

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