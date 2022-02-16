Сергія Іващенка поранив снайпер неподалік ДАП.

26-річний боєць окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" Сергій Іващенко пішов з життя.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зранку в середу, 16 лютого, помер український військовий родом з Херсонщини Сергій Іващенко.

Він дістав кульове поранення від ворожого снайпера в районі ДАП в грудні 2021 року. Два місяці лікарі боролися за його життя та зрештою врятувати захисника України не вдалося.

Прощання з ним відбудеться завтра, 17 лютого, у селі Преображенка Херсонської області.

Раніше супутники приватної компанії Maxar Technologies зафіксували посилену активність російських військ, розташованих поблизу українських кордонів.

Вас також можуть зацікавити новини: