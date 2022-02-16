У лікарні помер 26-річний військовий Сергій Іващенко / скриншот
26-річний боєць окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" Сергій Іващенко пішов з життя.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зранку в середу, 16 лютого, помер український військовий родом з Херсонщини Сергій Іващенко.
Він дістав кульове поранення від ворожого снайпера в районі ДАП в грудні 2021 року. Два місяці лікарі боролися за його життя та зрештою врятувати захисника України не вдалося.
Прощання з ним відбудеться завтра, 17 лютого, у селі Преображенка Херсонської області.
У лікарні помер 26-річний військовий, якого поранили ще в грудні
Раніше супутники приватної компанії Maxar Technologies зафіксували посилену активність російських військ, розташованих поблизу українських кордонів.