На моральний стан загарбників впливають успіхи ЗСУ на фронті та руйнування складів боєприпасів і казарм.

В окупантів на фронті досить важка моральна ситуація, вони розуміють, що немає ніякої безпеки.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай під час інформаційного телемарафону.

"Важка в них (моральна - УНІАН) ситуація, в тому сенсі, що вони деморалізовані після Харківської стрімкої операції, після звільнення Лиману і після просування, і деокупації деяких населенних пунктів на Луганщині", - розповів він.

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За його словами, плюс до впливу на моральний стан ще доєдналися вибухи складів та казарм. Так, окупанти розуміють, що безпеки немає ніякої.

"Не додають впевненості й місцеві колаборанти, які намагаються постійно виїжджати у бік Росії", - додав очільник області.

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Наразі триває контрнаступ українських захисників. ЗСУ відтіснили окупантів до Луганської області. 5 жовтня Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Станом на 9 жовтня стало відомо про звільнення ЗСУ семи населених пунктів.

11 жовтня Гайдай висловив думку, що просування української армії на Луганщині буде продовжуватися, але не так стрімко, як на Харківщині, оскільки російські війська встигли підготуватися.

Раніше в Генштабі заявили, що на окремих напрямках, зокрема, на Донеччині, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Росія дуже боїться, що Збройні сили України можуть почати наступ на Запорізькому напрямку. Саме тому РФ завдає вогневих ударів по всьому напрямку, але наступати на Запоріжжя у неї немає сил.

За даними аналітиків ISW, Росія втрачає здатність наступати на Донбасі та боїться контрнаступу ЗСУ на Кремінну.

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